Rogo distrugge bar-punto informazioni a Gignod

Un incendio ha completamente distrutto, oggi pomeriggio domenica 17 marzo, il Bar Bistrot e punto informazioni turistiche che si trova in frazione Arliod di Gignod, sulla statale 27.

La struttura, di proprietà dell'Unité des Communes del Grand Combin, era costruita principalmente in legno; il locale era chiuso al pubblico e nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e bonificato l'area.

Sono in corso gli accertamenti per scoprire le cause dell'incendio. I carabinieri intervenuti sul posto non escludono nessuna ipotesi, dal corto circuito al rogo doloso.