TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Da sabato 16 a domenica 24 marzo

18a edizione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e organizzata in Valle d'Aosta dalla sezione regionale della LILT con il patrocinio del Consiglio Valle e dell'Assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali.

Lunedì 18 marzo

ore 9, con prosecuzione dei lavori nel pomeriggio a partire dalle ore 15.30, convocazione in seduta pubblica, con diffusione tramite sistemi telematici, della Commissione speciale CVA, presieduta dal Consigliere Alessandro Nogara, per effettuare audizioni finalizzate all'adozione delle determinazioni in relazione a diversi scenari: società interamente pubblica, società quotata in borsa o altre forme societarie. In merito, saranno sentiti i professori Maurizio Dallocchio (ore 9.00), Nicola Aicardi (ore 15.30) e Matteo Di Castelnuovo (ore 17.30).

ore 9.30, visita all'Aula consiliare della classe 1aA indirizzo tecnico turistico dell'Istituto tecnico professionale regionale Corrado Gex di Aosta nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

ore 15, visita all'Aula consiliare della classe 1aA indirizzo tecnico elettronica elettrotecnica dell'Istituto tecnico professionale regionale Corrado Gex di Aosta nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

Martedì 19 marzo

ore 8.45, Conferenza dei Capigruppo.

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Mercoledì 20 marzo ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 21 marzo

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Venerdì 22 marzo

ore 9.30, visita all'Aula consiliare della pluriclasse quarta e quinta della Scuola primaria di Chambave nell'ambito del progetto Portes ouvertes.ore 11.00, ad Aosta, al Café Librarie di piazza Roncas, conferenza stampa di presentazione della rassegna teatrale "Prove generali-Il teatro va in montagna?" Edizione#2, in programma a Morgex dal 27 marzo al 24 aprile 2019, organizzata dalla Compagnia teatrale Palinodie col sostegno del Consiglio Valle. Interviene il Presidente dell'Assemblea regionale, Emily Rini.

ore 14.30, convocazione in seduta pubblica, con diffusione tramite sistemi telematici, della Commissione speciale CVA, presieduta dal Consigliere Alessandro Nogara, per effettuare audizioni finalizzate all'adozione delle determinazioni in relazione a diversi scenari: società interamente pubblica, società quotata in borsa o altre forme societarie. In merito, saranno sentiti il Direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia di Bolzano, Flavio Ruffini, e i rappresentanti del Comitato "Giù le mani dalle acque e da CVA".

ore 20.30, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, presentazione del libro "Chemp, un sogno portato dal vento”, dedicato al villaggio d’arte nel comune di Perloz. Alla serata, organizzata su iniziativa dell’Associazione "L’Agrou" in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Amici di Chemp”, con il patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Comune di Perloz, parteciperanno gli autori Enrico Romanzi, Danilo Marco e Umberto Druschovic, oltre allo scultore Angelo Giuseppe Bettoni. È presente il Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

Samedi 23 mars

17h00, à Aoste, dans la Salle des conférences de la Bibliothèque régionale, cérémonie de remise des prix de la 20e édition du concours "Abbé Trèves", organisée par la Section de la Vallée d’Aoste de l’Union internationale de la presse francophone (UPF), avec la collaboration du Conseil de la Vallée, dans le cadre des Journées de la francophonie. Intervient le Président du Conseil de la Vallée, Emily Rini.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.