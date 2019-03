Mercredi 20 mars 2019, dans la salle Maria Ida Viglino de Aoste, sera présenté au grand public le Plan Intégré Territorial PARCOURS - Un patrimoine, une identité, des parcours partagés, soutenu par le Programme européen INTERREG ALCOTRA France-Italie.

Les travaux, qui se dérouleront à partir de 11h, participeront le Président de la Région, M. Antonio Fosson, l'Assesseur aux Affaires européennes, aux Politiques du travail, à l'Inclusion sociale et aux Transports, M. Luigi Bertschy, l'Assesseur à l'Education, Université, Recherche et Politiques de la jeunesse, M.me Chantal Certan, l’Assesseur au Tourisme, Sports, Commerce, Agriculture et Biens culturels, M. Laurent Viérin, le Président et le Vice-président du Département de la Haute-Savoie, M. Christian Monteil et M.me Laure Townley.

En particulier, seront présentés les 5 projets PARCOURS: Projet de coordination et communication, Parcours I-tinérants autour du Mont-Blanc, Parcours des patrimoines, de passages en châteaux, Parcours d’interprétation de patrimoines naturels et culturels e Parcours civique et professionnel en montagne.