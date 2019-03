L'EDICOLA DEL CAFFÉ QUOTIDIANO

Il Corriere della Sera - L'Onda Verde, milioni di giovani nelle piazze per il clima. Nuova Zelanda, strage in due moschee, quaranta morti; in azione quattro killer

La Stampa – Speranza Verde, se la piazza non è populista. Odio suprematista, il virus dell'uomo bianco. Mistero dell'olgettina uccisa a Milano con sostanze radioattive

La Repubblica - Milioni di studenti in piazza in tutto il mondo per il clima. Nuova Zelanda, attacco in due moschee, bilancio 40 morti, sui caricatori i nomi di terroristi, anche quello di Luca Traini

Il Sole 24Ore – Il clima salvato dai giovani di Greta. Nuova Zelanda, spari in due moschee, bilancio a 40 morti. Cambiamento climatico: gli effetti sul mondo di tsunami, incendi e inondazioni

Il Fatto Quotidiano - Zero pioggia e inverno caldo, il Po è già in crisi e nel Delta risale l'acqua dal mare

La Gazzetta dello Sport - L'Inter è fuori dall'Europa, l'Eintracht passa a San Siro. GP Australia, Hamilton al via

Gazzettamatin.it - Skialp, Nadir Maguet bronzo nella team race

Aostasera.it – 'C'è posta per te', le lettere alla base dei nuovi guai di Rollandin

Aostaoggi.it - Gerandin smentisce Fosson e Testolin, ' la giunta sapeva di quelle lettere'



Aostanews24.it - Casino, nuova inchiesta giudiziaria per Rollandin