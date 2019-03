Ingressi gratuiti nei siti archeologici per le feste di Papà e Mamma

Sarà applicata la tariffa gratuita per l’ingresso nei siti archeologici e nei castelli di proprietà regionale nelle ricorrenze della festa del Papà, di domenica 17 marzo, e della Festa della Mamma, di domenica 12 maggio, oltre che in occasione di altre attività culturali.

In particolare, i papà e le mamme accompagnate da figli potranno beneficiare della gratuità nei vari siti archeologici e nei castelli di proprietà in occasione delle giornate celebrative.

Inoltre, in concomitanza con Les Journées de la Francophonie, è previsto l’ingresso gratuito all’Area Megalitica di Saint Martin de Corleans e ai siti archeologici di Aosta Romana dal lunedì 18 a lunedì 25 marzo, mentre sono in programma le visite guidate con gli archeologi presso il Museo Archeologico Regionale sabato 23 marzo , dalle ore 14 alle ore 16 e all’Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans per domenica 24 marzo, dalle ore 14 alle ore 16.

Queste come altre attività e iniziative rientrano nelle azioni messe in campo dalla Regione e dai Comuni valdostani per sostenere e promuovere il ricco patrimonio storico culturale valdostano con la volontà di creare una cultura della conservazione e tutela dei beni.