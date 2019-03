'Abbiamo udito colpi di pistola'; allarme al quartiere Cogne per una lite in strada

Un uomo con ferite al capo, il volto in sangue, si presenta in Questura: vuole denunciare qualcuno che poco prima lo ha brutalmente aggredito. E' accaduto la notte scorsa ad Aosta e in quello stesso momento al Quartiere Cogne alcuni residenti erano scesi in strada, convinti di aver udito colpi di pistola: vicino all'ingresso dell'Ufficio di collocamento c'è una macchia di sangue, cocci di bottiglia.

Al 113 giungono telefonate di allerta, carabinieri e polizia sono impegnati per un incidente stradale (quello causato dal giovane che si è poi dato alla fuga ndr) e al 'Cogne' arriva una pattuglia della Guardia di Finanza. I militari cercano di capire cosa sia successo, ma di possibli sparatorie non vi sono tracce e nemmeno di presunti aggressori.

"La tensione nel nostro quartiere è alta - spiega un residente - in molti hanno paura a uscire di sera, per l'assidua presenza di teppisti e di spacciatori. Gli arresti per droga compiuti nel mese scorso dalla polizia hanno per qualche giorno riportato un pò di tranquillità, ma è durata poco".

Al momento sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto: dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di una lite tra vicini di casa.