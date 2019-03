Intesa per valorizzare filiera enogastronomica valdostana

Per la "realizzazione di attività di promozione e valorizzazione del binomio prodotto-territorio nell'ambito della gastronomia e della cucina regionali", la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato un protocollo d'intesa con l'Unione regionale cuochi Vda e la Federazione italiana cuochi.

"Con questo protocollo intendiamo veicolare il brand Valle d'Aosta attraverso un settore importante e specifico come la nostra gastronomia - sottolinea l'assessore Laurent Viérin - e lo facciamo realizzando diversi eventi in grado di valorizzare e sostenere tutta la filiera delle nostre eccellenze gastronomiche legate al nostro territorio e alle nostre tradizioni culinarie. Il turismo enogastronomico negli ultimi anni ha registrato un notevole incremento e rappresenta, quindi, un ulteriore atout per promuovere la Valle d'Aosta e far conoscere e apprezzare il territorio nel suo insieme, l'autenticità dei prodotti e la tradizione nella lavorazione, conservazione e stagionatura".