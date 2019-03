Faisons un rêve, une pièce théâtrale Faisons un rêve de Sacha Guitry

Après les 750 représentations de Victor Hugo, mon amour, spectacle proposé à Aoste en 2010, la compagnie Anthéa Sogno revient à sa passion pour Sacha Guitry avec Faisons un rêve.

Cette pièce écrite en 1916, œuvre majeure et intemporelle du répertoire français, met en scène l'éternel triangle amoureux «le mari, la femme, l'amant» dans un divertissement brillant où se développent la séduction de l’amant, l’éblouissement de la femme et le comique du mari. Dans une mise en scène et un décor qui préservent le charme désuet de l’époque, les dialogues sont vifs, irrésistibles de charme et d’intelligence…

Les comédiens se délectent à jouer sans outrances, de rocambolesques situations de cette comédie, parfois douce-amère, menée tambour battant.

«Mettre en scène des comédiens pour qui j'éprouve amitié et admiration tant ils jouent à merveille cette brillante partition est un plaisir. Tout cela constitue un moment tout à fait exceptionnel et privilégié: le meilleur de la vie, quoi ! Transmettre aux jeunes générations le génie de cet immense artiste, en cette soixantième année de sa sortie de scène, est un devoir. Le jouer en son époque mais fidèlement, totalement dépoussiéré, débordant de sensualité et de désir est une nécessité». (Anthéa Sogno)

Toujours mercredi 20 mars à 18h00, dans le foyer du Théâtre Splendor, la metteuse en scène et comédienne Anthéa Sogno rencontrera le public.

Spectacle inséré dans le programme des Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste.

La Saison culturelle 2018/2019 est organisée sous le patronage de la Fondation « Cassa di Risparmio di Torino ».

Billet normal : 13,00 €, billet réduit : 10,00 €.

Le spectacle est inclus dans les abonnements Pleine Saison, Tuttoteatro et Rideau.

Pour toute information s’adresser au point de vente au Musée Archéologique Régional de Place Roncas, 12, téléphone 0165 32778.

Courriel : saison@regione.vda.it, site Internet : www.regione.vda.it