La ripresa si è dimenticata del Comparto costruzioni

“C’è un settore in cui la ripresa non è mai arrivata, si tratta del comparto che rappresentiamo, quello edile, che ha superato l’infausto traguardo del decimo anno di crisi”. A dirlo sono le organizzazioni di categoria di Confindustria, Confartigianato e Cna.

“A livello nazionale – si legge in nota congiunta - seicentomila sono i posti di lavoro persi, 120 mila le aziende fallite e/o chiuse per sempre. Anche a livello valdostano le cifre non sono incoraggianti: in dieci anni il nostro settore che, ricordiamo, incide sul PIL territoriale per un 12% ed eroga annualmente quasi 45milioni di euro di monte salari, ha perso più del 50% della forza lavoro”.

Le organizzazioni di categoria sottolineano che le piccole e medie imprese hanno dovuto far i conti, “oltre che con una burocrazia sempre più esasperante e con stanziamenti pubblici in infrastrutture ridotti all’osso, anche con la mancata concessione da parte dell’INPS delle casse integrazioni per maltempo”.

Di più, hanno riscontrato che la valutazione delle istanze da parte dell’INPS si basa esclusivamente sulle rilevazioni meteo, individuato quale criterio oggettivo per eccellenza, senza però tenere conto delle relazioni tecniche del direttore dei lavori e del coordinatore che motivano l’interruzione dell’attività lavorativa.

“Determinate lavorazioni – spiega la nota delle organizzazioni di categoria - non è possibile attuarle senza pregiudizio per la qualità dei prodotti e dei servizi resi. Allo stesso modo non è pensabile nemmeno, sempre per determinate lavorazioni, svolgerle a giorni alterni in funzione della temperatura registrata. Il settore edile deve rispettare una programmazione e un processo produttivo ben specifico”.

In aggiunta a tutto ciò, vi è anche da considerare che stante la normativa dell’Istituto in merito alle lavorazioni cicliche (Circ. nr. 2276 del 01-06-17), la sede valdostana ha comunque bocciato domande in merito a lavorazioni che, stante le condizioni meteo, non possono essere eseguite (stesura di asfalto, produzione di calcestruzzo e bitume).

“L’incertezza a cui devono far fronte le nostre aziende – precisano Confindustria Cna e Confartigianato - aumenta quindi la permanente situazione di crisi del settore in quanto se ai licenziamenti fisiologici sommiamo quelli eventualmente derivanti da una mancata erogazione della cassa integrazione, l’intero settore si troverebbe a dover affrontare una vera catastrofe licenziando tutta la forza lavoro con ricadute pesantissime dal punto di vista economico e sociale sia per l’azienda che per l’intera Valle d’Aosta”.