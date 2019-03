Minacce con piede di porco al vicino e al sindaco, condannata 67enne

Minacciò con un piede di porco il suo vicino di casa e il sindaco di Etroubles, Marco Calchera. Per questo motivo Gilda Scalise, 67 anni, residente a Introd, è stata condannata ieri dal giudice Maurizio D'Abrusco a otto mesi di carcere per minacce.

A maggio dello scorso anno tra lei e il suo vicino era nata una lite per questione di confini su un terreno a Etroubles; il sindaco dal canto suo su quell'area aveva emesso già ordinanze per sgombero neve e pulizia perchè, stante la lite in corso tra vicini, nessuno aveva più svolto manutenzione in quella zona.

Tra Scalise e il vicino la tensione era salita culminando nel giorno in cui si presentò di fronte a lui e al sindaco 'armata' del piede di porco.