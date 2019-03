Camilla - Adozione del cuore

CERCHIAMO una famiglia amorevole per Camilla.



Lei è stata presa da cucciola, tenuta in casa, coccolata e viziata fino a che…

Fino a che non si sono stancati e quando aveva 6 anni l’hanno mollata in canile dicendo che non potevano più tenerla perché era troppo vecchia.

Eh, si!

Perchè un cane a 6 anni è vecchio decrepito e dev’essere sbattuto in un box a marcire ed aspettare la sua fine lì, da solo!

Giusto, no?

E lei si è ritrovata da sola, all’improvviso, in mezzo a tanti disperati come lei, ad abbaiare e chiedere libertà e coccole.

In quel canile poteva uscire solo un paio di volte la settimana, quando i volontari avevano tempo.

Stava impazzendo…

Poi una volontaria l’ha notata ed è riuscita a portarla in uno stallo.

Qui, la persona che la teneva ha trovato mille scuse per farla portare via alla svelta dopo pochi giorni che l’aveva accolta.

Così Camilla un paio di mesi fa è arrivata da noi.

Però noi abbiamo i box e lei non regge più!

Piange, ulula e si dispera.

Non sopporta più di rimanere chiusa ma noi non abbiamo altra soluzione.

Sono 5 anni che piange.

5 anni di box… al gelo in inverno e al caldo in estate.

Quanto dovrà aspettare ancora che un cuore buono la noti e la porti a casa per sempre?

Nonostante i suoi 11 anni appena compiuti lei è un cane dal carattere solare che adora l’uomo e va d’accordo con i suoi simili.

Manto marrone tigrato scuro, è sana, tranquilla, ama andare in passeggiata e stare in casa al caldo.

Anche se di taglia medio / grande in casa non si sente; le basta un tappeto e lei non si muove più.

D’altra parte dopo tutto il freddo che ha patito in questi anni, si meriterebbe di passare i suoi ultimi anni al calduccio, no?

Non voglio arrivare una mattina e trovarla senza vita… senza averle dato una famiglia.

Siamo a Natale.

Chissà se Gesù risorto prima di Pasqua noterà anche un cane invisibile come lei e le farà il regalo che aspetta da 5 anni?…

5 anni... quasi metà della sua vita...

Noi lo speriamo tanto perché se lo merita.



Camilla si trova nella provincia di Torino. STERILIZZATA - VACCINATA



Per info:



Anna 338-8344490