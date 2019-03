SALUTE BENESSERE E NON SOLO. Incontri per scoprire come stare bene

Aromaterapia, oli da massaggio secondo la medicina antroposofica, cromopuntura, Amiche per la pelle sono gli argomenti trattati negi prossimi incontri di "Salute, benessere e non solo" che si svolgono presso il centro olistico per la salute Natura Sanat in collaborazione con Farmacia Dottor Nicola Aosta.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0165/31379 oppure inviare una mail a naturasanat@dottornicola.it. 19/03 Lasciati sedurre dalla magia dell'aromaterapia con i prodotti Darphin Martedì 19 Marzo dalle ore 9:30 alle ore 18:30 presso la Farmacia Dottor Nicola prenota una consulenza e un trattamento viso gratuito. Consulenza gratuita, prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0165/31379 oppure inviando una mail a info@dottornicola.it. 20/03 Gli oli da massaggio secondo la medicina antroposofica Mercoledì 20 Marzo alle ore 17:00 presso il centro olistico per la salute Natura Sanat incontro informativo per parlare degli oli da massaggio secondo la medicina antroposofica con Maurizio Martinenghi e la dott.ssa Alessandra Bonagurio. Incontro gratuito, prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0165/31379 oppure inviando una mail a info@dottornicola.it. 21/03 La cromopuntura, R.I.U.(rosso/infrarosso/<wbr></wbr>ultravioletto) e gli oli alchemici per la cura dei disturbi legati ad infiammazioni cutanee con il naturopata Andrea Cura Curà. Giovedì 21 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso il centro olistico Natura Sanat colloquio informativo gratuito. Consulenza gratuita, prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0165/31379 oppure inviando una mail a info@dottornicola.it. 28/03 Amiche per la pelle! Giovedì 28 Marzo dalle ore 9:30 alle ore 18:00 presso la Farmacia Dottor Nicola prenota una consulenza ed un trattamento viso con gli esperti Miamo, se porti un'amica per te un regalo esclusivo della linea, per lei uno sconto sul primo acquisto. Consulenza gratuita, prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0165/31379 oppure inviando una mail a info@dottornicola.it.