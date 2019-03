Le Brio de Yvan Attal et L’Apparition de Xavier Giannoli

Le Brio de Yvan Attal (V.O.S.), mardi 19 mars 16h et 20h et mercredi 20 mars 18h30 et 22h30

avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude, Jean-Baptiste Lafarge, Virgil Leclaire, Zohra Benali

France, Belgique 2017, 95 min

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Interprété par un grand Daniel Auteuil, Le Brio nous montre l’intégration sous un angle inédit.

L’Apparition de Xavier Giannoli (V.O.S.), mardi 19 mars 17h45 et 21h.45 et mercredi 20 mars 16h et 20h15

avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao

France, 144 min

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements. Le film, qui possède toutes les qualités d’un bon polar, est aussi une réflexion passionnante sur la foi.

La Saison culturelle 2018/2019 est organisée sous le patronage de la Fondation « Cassa di Risparmio di Torino ».

Entrée payante

Pour toute information s’adresser au point de vente au Musée Archéologique Régional de Place Roncas, 12, téléphone 0165 32778.