Studenti valdostani in piazza allo 'sciopero scolastico per il clima' lanciato da Greta Thunberg

Hanno raccolto l'appello lanciato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, gli studenti valdostani che venerdì 15 marzo scenderanno in piazza nell'ambito dello sciopero del clima 'Fridays For Future' (Venerdì per il Futuro o 'sciopero scolastico per il clima' ndr).

Una manifestazione "pacifica e costruttiva" com'è stata descritta dagli stessi studenti sui loro profili Facebook, è prevista nel centro di Aosta con un corteo che partirà alle 9,30 da piazza Arco d'Augusto e si comporrà in seguito in due sit-in in piazza Chanoux e piazza Deffeyes. Alla manifestazione aderisce anche la Cgil.

Inoltre alle 17,30 è previsto un flash mob delle classi terze della Scuola secondaria di I grado 'J.B. Cerlogne' al Toubab festival che si svolge da sabato alla Cittadella dei giovani di Aosta.

La manifestazione è organizzata per chiedere ai governi politiche e azioni più incisive per contrastare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. Gli scioperi degli studenti per l’ambiente sono organizzati periodicamente (in alcuni casi ogni settimana), ma quello di domani dovrebbe essere uno dei più grandi, grazie al sostegno di diverse associazioni ambientaliste che hanno deciso di dare una mano per organizzare manifestazioni coordinate e in più paesi del mondo.

L’idea del “Venerdì per il futuro” è nata in seguito alla protesta iniziata da Greta Thunberg, una studentessa svedese di 16 anni, diventata il simbolo e la rappresentante più conosciuta del nuovo movimento ambientalista studentesco.

Il 20 agosto del 2018, Thunberg decise di non presentarsi più a scuola fino al 9 settembre seguente, giorno delle elezioni politiche, chiedendo al governo di occuparsi più seriamente del cambiamento climatico, adottando politiche più incisive per ridurre le emissioni di anidride carbonica (tra i principali gas serra). La protesta era nata in seguito a un’estate particolarmente calda in Svezia, che aveva portato a numerosi ed estesi incendi nel paese.

Invece di andare a scuola, ogni giorno Thunberg si presentava davanti alla sede del Parlamento svedese a Stoccolma portando con sé il cartello “Skolstrejk för klimatet” (“Sciopero scolastico per il clima”). Dopo le elezioni politiche, Thunberg tornò a scuola, assentandosi comunque di venerdì per proseguire la sua protesta davanti alla sede del Parlamento.