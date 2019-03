Raggiunto accordo per Parco naturale dei Cinque laghi Ivrea

Si tratta di un' iniziativa importante per il rilancio del territorio e delle sue bellezze naturali e che avrà positive ricadute in termini turistici e per le attività economiche.

Questo progetto, iniziato anni fa, è giunto alla conclusione della prima fase di lavoro ed ha già avuto il consenso della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, futuro Ente gestore del Parco, come già avviene per gli altri parchi del territorio di sua competenza.

La proposta di Protocollo di Intesa, oggetto dell'accordo tra i Sindaci, verrà sottoposta all'approvazione dei Consigli Comunali interessati, prevede la costituzione di un Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti dei cinque Comuni e della Città Metropolitana e aperto a contributi del territorio per avviare, nel quadro del Protocollo d'intesa, la perimetrazione dell' area e la definizione di obiettivi, contenuti e modalità di gestione, onde pervenire alla proposta definitiva da sottoporre alla Regione.

I Sindaci dei cinque Comuni esprimono soddisfazione per l'avvio di questo progetto, dal quale si attendono non solo il rilancio e la valorizzazione di questa importante parte di territorio dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, ma anche l' accesso a finanziamenti nazionali ed europei per lo sviluppo delle opportune iniziative turistiche, sportive e naturalistiche che deriveranno dal lavoro comune.