Nus: A Giovediamoci il progetto editoriale 'Stran(i)eri'

Migranti, dalla genesi del viaggio alla speranza di una nuova vita. Se ne parla a Nus alla rassegna culturale 'Giovediamoci', giovedì 21 marzo alle ore 21, nella Sala consiliare del Municipio.

Sarà presentato il progetto editoriale 'Stran(i)eri', storie di migrazione, storie di alfabetizzazione'. I fumettisti che si sono lasciati coinvolgere in questa avventura sono Luca Enoch (Sprayliz, Gea, Lilith, Dragonero e serie Bonelli), Giuseppe Palumbo (Ramarro, Martin Mystère, Diabolik e altre serie) e Arianna Farricella (fumettista giovane e talentuosa).

"In tutte le storie di migrazione c’è un prima durante il quale si progetta una partenza e si sogna un arrivo - si legge in una nota di presentazione - un viaggio che può durare anche tantissimo e può essere e spesso è veramente pericoloso e infine c’è un dopo quando la meta sembra essere raggiunta e ci si aspetta che una nuova vita stia per cominciare. Non sempre è così, purtroppo. Per molti la partenza è fuga da guerre, persecuzioni, fame e il viaggio si interrompe in mezzo al Mediterraneo o in una prigione libica o vicino a qualche confine. Per troppi la salvezza non arriva mai. Per chi alla fine ce la fa giunge sempre il momento di vestire i panni dello straniero, spesso dell’intruso e dell’indesiderato".