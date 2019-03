Rastrelli Cello Quartet in concerto

Nel Rastrelli Cello Quartet quattro virtuosi violoncellisti si uniscono, rendendo i loro strumenti senza confini musicali. Al di là di un quartetto d'archi classico, l'ensemble affascina per il suo repertorio non convenzionale, il virtuosismo artistico, l'amore per la sperimentazione e la passione per la musica.

L'enorme potenza espressiva e la versatilità di Kira Kraftzoff, Mischa Degtjareff e Kirill Timofeev consentono all'ensemble di presentare una vasta gamma di esperienze musicali.

Insieme agli eccezionali e fantasiosi arrangiamenti del violoncellista bielorusso Sergio Drabkin, i quattro sono attivi in un terreno musicale ancora relativamente inesplorato: il violoncello può imitare un sassofono o suonare come un bandoneon e, nonostante questo, gli strumenti si fondono in un suono nuovo e incomparabilmente miscelato.

Lodato dalla stampa musicale, il premiato Rastrelli Cello Quartet si è esibito in rinomati festival di musica classica per oltre 15 anni e ha avuto un grande successo in diversi tour in tutti gli USA.

Il Rastrelli Cello Quartet prende il nome dal geniale architetto italiano Bartolomeo Francesco Rastrelli, che ha progettato la capitale della Russia nel XVIII secolo, per sottolineare il profondo legame con la loro città, San Pietroburgo.

Alla domanda su quali criteri i Rastrelli usano per selezionare le opere nel loro repertorio, rispondono all’unisono: "Suoniamo solo la musica che amiamo profondamente“.

Rastrelli Cello Quartet

violoncelli

Kira Kraftzoff

Misha Degtjareff

Kirill Timofeev

Sergio Drabkin

Programma From Brahms till Beatles :

David Popper, Tarantella

Bela Bartok, Six Rumanian Dances

Edvard Grieg (1843 -1907), Three excerpts from Peer Gynt“

Johannes Brahms, Selected Hungarian Dances Nr. 13, 14, 10, 17, 20, 19

Beatles Song Book

La Saison Culturelle 2018/2019 è realizzata col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.

Biglietto intero € 13, ridotto € 10.

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Pleine Saison, Tuttomusica e Classica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al punto vendita presso il Museo Archeologico Regionale , Piazza Roncas, n. 12 tel. 0165 32778.

Sito internet www.regione.vda.it e-mail saison@regione.vda.it