Comité interparlementaire Vallée d'Aoste, Fédération Wallonie-Bruxelles et Jura

Une délégation du Conseil de la Vallée, conduite par le Vice-Président Luca Distort et composée par les Conseillers Jean-Claude Daudry, Diego Lucianaz et Daria Pulz, participera à la 18e session annuelle du Comité de coopération entre le Conseil de la Vallée et les Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Canton du Jura, qui se tiendra jeudi 14 et vendredi 15 mars 2019 à Delémont (Jura).

Le Comité mixte fera un tour d'horizon sur la situation politique et institutionnelle dans les trois entités et abordera deux thèmes principaux: la sensibilisation, dans le cadre de la formation, aux défis du changement climatique et l'éducation aux médias électroniques et à leurs dangers auprès des élèves.

Le Comité triangulaire est né au mois de novembre 2000 dans le but d'intensifier la coopération interparlementaire entre les trois assemblées en vue du renforcement des liens entre les ressortissants de la Vallée d'Aoste, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Canton du Jura ainsi que dans une logique de consolidation de la cohésion et de la solidarité francophone.