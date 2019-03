Filippo d'Andrea è il nuovo segretario di CNA Pensionati

Dopo il saluto di Beatrice Tragni, segretario uscente dopo 7 anni, la nomina del nuovo segretario è avvenuta all’unanimità e alla presenza del Segretario Generale CNA Sergio Silvestrini.

“Raccolgo la sfida con entusiasmo – ha detto D’Andrea – con la certezza di trovare un’associazione in crescita e una squadra rodata e affiatata. E’ mia ferma volontà migliorare e crescere sempre di più, integrando le funzioni dell’area sociale della CNA, impegnandoci a far aumentare gli iscritti e puntando su una comunicazione più capillare, moderna e integrata con il territorio”.

Una commossa Beatrice Tragni ha ricevuto l’affettuoso saluto di CNA Pensionati tutta che le ha augurato, per bocca del presidente Giovanni Giungi, di vincere sfide sempre più grandi anche nella vita come ha fatto durante la sua segreteria. La Tragni, infatti, si trasferisce in Indonesia con la sua famiglia e si cimenta in una nuova avventura personale.

Caldi e affettuosi sono stati anche gli auguri a Filippo D’Andrea e il saluto a Beatrice Tragni del segretario generale della CNA Sergio Silvestrini.

“Sono convinto - ha commentato Salvatore Addario, presidente Cna Valle d'Aosta - che Filippo D’Andrea sarà un grande segretario competente, serio, colto e conosce perfettamente il sistema CNA. Sono sicuro che questo clima di innovazione e di grande condivisione, che si è prodotto negli ultimi anni fra CNA e CNA Pensionati, sarà mantenuto e ancora migliorato”.