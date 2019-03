Bertschy 'per reddito cittadinanza potenziamo personale Centri impiego'

"Si è conclusa la lunga trattativa da parte delle Regioni con il Ministro Di Maio che ha prodotto un significativo miglioramento del decreto-legge sul Reddito di Cittadinanza. Credo sia stato fatto un buon lavoro politico da entrambe le parti". Il commento è di Luigi Bertschy, Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti che ha partecipato a Roma all'incontro delle Regioni per esaminare gli emendamenti al decreto sul Reddito di Cittadinanza.

"Il parere favorevole - aggiunge l'assessore - è condizionato all’accoglimento degli emendamenti presentati che hanno l’obiettivo di ristabilire l’ambito di competenza delle Regioni nelle politiche del lavoro e la necessità di accelerare il potenziamento dei CPI".

Ora sarà importante riuscire a declinare questa misura sul territorio valdostano cercando di valorizzare la parte premiante di questa misura di contrasto alla povertà che è quella relativa al Patto per il lavoro.

"Ci impegneremo - sottolinea Bertschy - per ridare dignità alle persone creando opportunità d’inclusione sociale che solo attraverso il lavoro si possono cercare di raggiungere".

L’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Luigi Bertschy, ha illustrato gli emendamenti presentati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, tra cui l'inserimento di un comma che includa esplicitamente le Province e Regioni autonome, non citate in quanto tali, nella suddivisione delle risorse per il rafforzamento strutturale dei Centri per l’impiego.