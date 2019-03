La Fillea Cgil Valle d'Aosta a Roma per lo sciopero settore costruzioni

Per venerdì 15 marzo sono stati proclamati uno sciopero di 8 ore e una manifestazione a Roma di tutti i lavoratori dei settori dell'edilizia. Roberto Billotti, funzionario Fillea Cgil Valle d'Aosta e componente della segreteria generale regionale, rimarca gli obiettivi principali della manifestazione che avrà luogo a Roma. "La giornata di mobilitazione - spiega - nasce con l'intento di dare un segnale forte per il comparto. I cantieri devono ripartire. Le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione devono rendersi conto che il Paese ha bisogno dell’edilizia, in primis per la cura del territorio, poi anche per la manutenzione delle infrastrutture e delle strutture pubbliche. Se il sistema dell’edilizia non riparte, anche il sistema Paese resta fermo".