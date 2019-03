Donnas: Abbattimento barriere archtiettoniche su sollecitazione minoranza

“Abbiano vinto un'altra battaglia”. I consiglieri comunali di Donnas del gruppo Libertà e Partecipazione esprimo soddisfazione per l’avvio dei lavori relativi all’abbattimento elle barriere architettoniche, soprattutto per le fasce più deboli. Il gruppo di minoranza, infatti, aveva evidenziato alla Giunta comunale come, alcune strisce pedonali, rifatte ancora di recente lungo la SS 26, finivano contro il cordolo del marciapiede con uno scalino, non consentendo quindi alle sedie a rotelle, ma anche ad esempio ai passeggini, di scendere o salire sul marciapiede.

“Dopo che la Giunta comunale aveva negato il problema – spiega il capogruppo Fabio Marra - ci eravamo rivolti all’Anas che, nella sua risposta, aveva chiarito come la responsabilità fosse comunale. Siamo felici di constatare che ora il Comune, stia finalmente intervenendo, realizzando una rampa di collegamento tra il piano stradale e il marciapiede per eliminare queste barriere architettoniche”.

(Nella foto il gruppo Partecipazione e Libertà, da ds: Annalisa Fantolin Fabio Marra Lea Costabloz Paola Dalle)

Il Consiglio comunale è stato convocato d’urgenza per la necessità e urgenza di dover approvare una variazione al bilancio per introitare 50mila euro quale contributo dello Stato al Comune per la realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici.

“Non essendo stati coinvolti nelle scelte, come gruppo di opposizione – spiega Marra - abbiamo preso atto di quanto ci è stato comunicato dalla maggioranza che ha deciso di concentrare tutto il denaro per interventi che riguarderanno unicamente la strada che conduce alla frazione di Albard”.

Nello specifico, sarà prevista, l'installazione di altri guardrail, a dicembre 2015 erano già stati spesi 600 mila euro in guardrail, il rifacimento di alcuni tratti di asfalto e una ulteriore sistemazione dei muri.