Silb Confcommercio VdA chiede incontro con Prefetto su controlli locali notturni

Si è riunito ieri, nella sede di Confcommercio VdA ad Aosta, il Consiglio direttivo della sezione valdostana dell’Associazione italiana locali da ballo-Silb. Alla riunione, incardinata sui recenti controlli di polizia, Usl e Vigili del fuoco nei locali notturni valdostani, hanno preso parte quasi tutti gli associati della categoria.

I gestori dei locali da ballo e pubblici esercizi controllati nei giorni scorsi, pur consapevoli di non aver rispettato totalmente alcune norme burocratico-amministrative, rilevano che la quasi totalità delle infrazioni rilevate sono dovute a una non corretta documentazione nell’immediata disponibilità dei gestori, carenza che non ha compromesso in alcun modo l’ordine pubblico, l’incolumità e la salute degli avventori (come dimostra il fatto che le attività sono proseguite regolarmente dopo i controlli).

E’ferma intenzione dei gestori dei locali da ballo e notturni valdostani rispettare i dettami del protocollo sottoscritto nel 2017 tra i presidenti Silb VdA; Confcommercio VdA, vertici delle Forze dell’Ordine e Presidente-Prefetto della Valle d’Aosta, protocollo nel quale si afferma che tutti i firmatari promuovono ampia collaborazione tra loro per migliorare l’attività di settore e prevenire condotte e azioni contrarie all’etica professionale e dannose per gli avventori dei locali.

Nello spirito della massima collaborazione come richiamata dal protocollo d’intesa, la categoria e i vertici di Confcommercio VdA chiedono al più presto un incontro con il Prefetto, Antonio Fosson, per un confronto costruttivo che permetta di definire i prossimi passi e programmare un nuovo incontro con tutti gli attori coinvolti, sia delle Forze dell’ordine sia dei gestori dei locali notturni.