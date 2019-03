Il Centro di smistamento Poste ritornato ad Aosta

Buone notizie da Poste Italiane. Il centro di smistamento è ritornato, dagli inizi del mese di febbraio, ad Aosta. Lo rende noto la Cgil VdA. Il servizio veniva effettuato finora a Torino.

Le organizzazioni sindacali avevano manifestato il loro disappunto, quando da Poste Italiane era stata presa la decisione di spostare il centro nel capoluogo piemontese. Non aveva alcun senso logico che"la posta della Valle d'Aosta" andasse a Torino per poi ritornare in Valle, era un passaggio superfluo.

"Questa nuova decisione non può che essere accolta positivamente – afferma Barbara Capelli, segretario generale Slc Cgil Valle d'Aosta –. Accende anche un barlume di speranza su possibili assunzioni, per ora non ancora contemplate da Poste Italiane, ma che comunque noi vediamo come un primo passo che fa sperare. Il ritorno del centro di smistamento nel nostro capoluogo regionale è comunque di buon auspicio".