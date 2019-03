Aosta: Proposto referendum su pedonalizzazione Arco d'Augusto

"Dobbiamo capire quale formula referendiaria sia preferibile, se abrogativa, propositiva o consultiva; poi presenteremo questa iniziativa in cui crediamo fermamente".

Lo ha detto Etienne Andrione, consigliere della Lega Vda al Comune di Aosta, presentando oggi alla stampa la proposta di referendum popolare sulla pedonalizzazione di piazza Arco d'Augusto insieme ai colleghi di opposizione Vincenzo Caminiti (Gruppo Misto) e Lorenzo Aiello (CasaPound). Per i tre consiglieri comunali di minoranza "la questione della totale pedonalizzazione di uno snodo così importante per la città di Aosta è troppo importante per non dar voce alla popolazione sulle diverse possibili opzioni: riapertura al traffico o chiusura definitiva".

"La semipedonalizzazione così com'è stata avviata ha di fatto scontentato tutti - commenta Caminiti - perchè è stata decisa dal vertice della Giunta comunale senza previa consultazione né con il Consiglio comunale né con le parti sociali e i commercianti della zona. Ben vengano le petizioni popolari ma noi crediamo opportuno consultare tutti sulla questione".

Per Aiello "Fino ad ora abbiamo presentato numerose iniziative per portare migliorie a un progetto raffazzonato e slegato da qualsiasi progettazione a lungo termine; ora sarà importante lavorare sui tempi di presentazione dell'iniziativa popolare: non vogliamo sia utilizzata da qualcuno in vista della prossima scadenza elettorale del 2020".