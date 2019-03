Assessore Certan, 'non c'è emergenza precari nella scuola valdostana'

Dodici insegnanti precari valdostani hanno partecipato nella tarda mattinata di oggi al sit-in promosso dai sindacati Cgil, Cisl, Savt e Snals - che si è svolto nel piazzale del Palazzo regionale, ad Aosta.

Al termine del presidio, i rappresentanti sindacali hanno incontrato l'assessore regionale all'Istruzione, Chantal Certan. "Il precariato in Valle d'Aosta - ha detto l'assessore - è fisiologico. Per noi i precari sono 94 su un totale di 2.700 posti in organico. Tutti gli anni la Regione interviene sull'organico e sul riconteggio, cosa che non avviene a livello nazionale".

Riguardo agli insegnanti di sostegno "è un aspetto che crea problematiche e criticità, c'è carenza di personale formato nonostante il continuo investimento che viene fatto".

Claudio Idone, delegato scuola per la Cgil, ha commentato che "bisogna risolvere il problema di un precariato che è storico, individuando un percorso professionale", mentre Alessia Démé, segretaria regionale del Savt, ha sottolineato la necessità di risolvere la situazione degli educatori del Convitto, dove lavorano 16 precari su 32 docenti.