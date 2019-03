I Giovani di Confcommercio aderiscono a "Stavoltavoto"

I Giovani Imprenditori di Confcommercio aderiscono alla campagna istituzionale STAVOLTAVOTO, l'iniziativa promossa dalla Commissione e dal Parlamento europeo per incoraggiare i cittadini a partecipare al voto che deciderà del futuro dell'Europa.

"Iniziative come questa - spiega Andrea Colzani, presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio - sono importanti per accrescere la consapevolezza delle nuove generazioni sull'importanza dell'Europa. Mai come oggi c'è bisogno dell'impegno attivo da parte di tutti e come cittadini europei ci troviamo di fronte a molte sfide, dall'immigrazione ai cambiamenti climatici, dalla disoccupazione giovanile alla protezione dei dati".

"Noi Giovani Imprenditori di Confcommercio - conclude Colzani - vogliamo fare di più, per un' Europa migliore, cioè più prossima ai cittadini e più vicina alle imprese".