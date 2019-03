La Società valdostana di preistoria e archeologia aiuta a scoprire l'arte parietale

Le pitture parietali vengono così chiamate perché sono state eseguite sulle pareti delle caverne per opera degli uomini preistorici. Le caverne decorate sono state scoperte, per la prima volta, nel 1863, nella Spagna nord-occidentale: si tratta delle celebri grotte d'Altamira, presso Santander. Poi sono state scoperte testimonianze in Francia e anche in Valle d'Aosta.

Venerdì 15 marzo ore 21.00 Cittadella dei Giovani

Grotte Chauvet-Ardèche: le premier grand chef d’oeuvre de l’humanité à la portée de tous. Par Valérie Molès docteur en Préhistoire, responsable de la médiation culturelle, pédagogique et scientifique à la Caverne du Pont d’Arc ( espace de restitution qui présente au public la grotte et ses peintures) . La grotte Chauvet est devenue le témoignage tout aussi exceptionnel de la grotte originale inscrite en tant que bien culturel sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Découverte en 1994 elle constitue le premier grand chef d’œuvre de l’humanité. La qualité esthétique de ses peintures, riches d’un bestiaire de plus de 430 animaux de quatorze espèces, suggère qu’elle a abrité un ou plusieurs grands maîtres de l’art.

Comprendre l’intérêt scientifique de la grotte impliquant le besoin de la préserver tout en la rendant accessible sera le sujet de cette conférence très illustrée.

Sabato 16 marzo ore 14.30-17.30 Cittadella dei giovani

Un percorso di scoperta della preistoria, rivolto a tutti, bambini curiosi appassionati… l’evoluzione della specie, l’anatomia dei primi Australopitechi, le grandi scoperte culturali, l’affinamento tecnologico delle armi e degli utensili quotidiani… i diversi temi saranno proposti con modalità diversificate, attività ludiche per bambini e ragazzi…conversazioni di approfondimento per adulti.

Domenica 17 marzo ore 14.30

Un percorso di visita condurrà i partecipanti alla scoperta delle incisioni rupestri e delle marmitte dei giganti di Bard: un mondo lontano fatto di segni e simboli che sono giunti sino a noi per raccontarci qualcosa…

La visita sarà accompagnata dal professore Angelo E. Fossati dell’Università Cattolica di Milano.

Per prenotazioni e informazioni: prenotazioni@fortedibard.it - 0125833818