Contributi Fondazione CRT per associazioni Protezione Civili

Le organizzazioni di volontariato non profit, che svolgono attività di Protezione civile in Piemonte e Valle d’Aosta, possono richiedere contributi alla Fondazione CRT, per un ammontare complessivo di 500.000 euro, per l’acquisto di nuovi automezzi idonei al trasporto di persone e attrezzature sul territorio regionale e nazionale.È infatti aperto fino al 29 marzo (sul sito www.fondazionecrt.it) il bando “Mezzi Protezione civile”, che assegna contributi fino a 20.000 euro per ogni mezzo.

“Con orgoglio, da più di 15 anni siamo al fianco della nostra Protezione civile, vera e propria eccellenza a livello nazionale, una delle macchine più preziose di cui disponiamo per la difesa del territorio e delle persone – afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. La Fondazione CRT destina ogni anno risorse e mezzi a quella ‘forza’ insostituibile dei volontari, che ogni giorno opera con competenza, costanza, collaborazione e cuore”.

“Con il bando ‘Mezzi Protezione civile’ la Fondazione CRT dà il proprio contributo alla complessa e fondamentale attività di prevenzione e primo intervento sul territorio – dichiara il Segretario Generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci –. I nuovi veicoli permetteranno alle organizzazioni non profit di intensificare il monitoraggio sul territorio piemontese e valdostano, aggiungendosi alla Colonna Mobile regionale costituita sempre grazie alla Fondazione”.

Dal 2003 a oggi, la Fondazione CRT ha destinato complessivamente oltre 20 milioni di euro al sistema della Protezione civile in Piemonte e Valle d’Aosta. Queste risorse hanno reso possibile l’acquisto di 504 veicoli per il trasporto di persone e attrezzature (5,8 milioni di euro di contributi), la realizzazione di 1.033 interventi per difendere il suolo da alluvioni e frane nei Comuni con meno di 3.000 abitanti (10 milioni di euro) e la costituzione della Colonna mobile regionale di Protezione civile (5,5 milioni di euro), cui la Fondazione CRT ha destinato anche un contributo straordinario di 250.000 euro per la manutenzione del parco-mezzi e l’acquisto di un veicolo speciale.