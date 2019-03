CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio ristrutturato in vendita ad Aosta, via Fiollet

Ad Aosta, in via Fiollet, tra via Parigi e via Saint Martin de Corléans, vicino all'Ospedale Parini e a via Monte Grivola, VENDESI bilocale al quinto piano con ascensore, molto luminoso e ottimamente esposto. L'alloggio, che è stato completamente ristrutturato, è composto da ingresso con sgabuzzino, soggiorno, cucinino dal quale si accede sul primo balcone esposto a Ovest, ampia camera da letto, bagno con doccia e cantina. Nella proprietà è presente anche un secondo balcone a Est e accessibile dal vano scala del condominio. Posto auto esterno nel cortile esterno. € 128.000,00

Maggiori informazioni in agenzia, al n. 329 2130660 o all'indirizzo email immobiliarediemozi@gmail.com