Con Giovenzi la Valle d'Aosta a Bucarest per European Summit

"Un'importante opportunità per confrontarsi sulle politiche UE prima delle elezioni di maggio”. Alessandro Giovenzi, coordinatore Anci Giovani Valle d’Aosta e sindaco di Verrès, commenta la sua partecipazione con altri 100 amministratori locali europei under 40, eletti nelle Regioni e nei Comuni di tutta l’UE, all’ottava edizione dell’European Summit of Regions and Cities di Bucarest il 14 e il 15 marzo.

Giovenzi prenderà parte all’iniziativa, dedicata quest’anno al tema “Re-new Europe”, con la delegazione italiana, assieme ad altri 5 rappresentanti. "Un'opportunità - ha aggiunto - di confronto e condivisione di esperienze amministrative e politiche tra eletti che contribuisce a preparare il dibattito politico e istituzionale per il rinnovo del Parlamento europeo".

Co-organizzato dal Comitato europeo delle Regioni, dalla presidenza rumena del Consiglio dell'Unione europea e dall'Associazione dei Comuni della Romania, l’European Summit si pone l’obiettivo di coinvolgere più efficacemente i cittadini europei nell’appartenenza attiva all’Unione, attraverso l’intermediazione degli enti locali e delle Regioni.

"In un’Europa che si arricchisce nella diversità - sottolinea il giovane sindaco di Verres - è importante che sia dato il giusto spazio alle città e alle piccole comunità, tenuto conto che la rappresentanza democratica si esprime a partire dalle collettività locali, il livello più prossimo ai cittadini”.