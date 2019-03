Aosta: V. Caminiti (GM) 'appalti in scadenza siano sempre discussi in Commissione'

"Sino ad oggi la gestione degli appalti in scadenza al Comune di Aosta è sempre stata 'cosa di pochi', cioè discussa in Giunta. Alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi in Valle e in un'ottica di sempre maggiore trasparenza, credo che un passaggio della pratica nella Commissione consiliare di riferimento sarebbe buona cosa".

Vincenzo Caminiti, consigliere del gruppo misto di minoranza al Comune di Aosta, commenta così l'iniziativa che intende iscrivere all'ordine del giorno del prossimo Consiglio municipale, ovvero una mozione che impegni la Giunta a portare nelle specifiche Commissioni di competenza, gli atti degli appalti per servizi e forniture prima della loro scadenza e del nuovo affidamento.

Questo, secondo Caminiti, permetterebbe "un confronto e un'analisi più estesa e trasparente di ogni singolo appalto, evitando così di incappare in improvvide 'pressioni' come quelle alle quali il sindaco Centoz ha riferito di essere stato sottoposto due anni fa in relazione al bando per la gestione del servizio anziani".