Infermieri: 194 nuovi posti in Italia

Le Aziende Sanitarie di diverse regioni italiane hanno indetto alcuni concorsi pubblici per la ricerca di infermiere/i. Ma vediamo nello specifico quali sono le ASL in questione e quanti sono i posti messi a concorso: in Veneto si cercano 79 infermieri da inserire presso diverse aziende sanitarie (Istituto Oncologico Veneto, Marca Trevignana, Serenissima, Veneto Orientale, Scaligera); in Campania l’azienda sanitaria locale Napoli 1 ricerca 25 infermieri (20 da inserire presso la U.O.C. Tutela della salute negli istituti penitenziari e 5 da inserire alla PO Capilupi di Capri); nel Lazio si cercano 50 infermieri da assumere presso l’azienda socio-sanitaria San Raffaele Monte Mario di Roma infine in Lombardia sono richiesti 40 infermieri da inserire presso l’azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti devono indicare: nome e cognome; data e luogo di nascita e la residenza; il possesso della cittadinanza italiana; la posizioni nei riguardi degli obblighi militari etc. I requisiti validi per tutti i candidati sono: possesso della cittadinanza italiana; possesso dell’idoneità fisica all’impiego ... continua a leggere