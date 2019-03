Domani martedì 12 marzo sainte Justine

Stazioni Quaresimali-Itinerario battesimale verso la Veglia Pasquale

Tutti i mercoledì di Quaresima, h 18.00 Eucaristia presieduta dal Vescovo, segue Adorazione Eucaristica fino alle 20.00 con possibilità di celebrare il Sacramente della Confessione.

È possibile rinunciare al pasto serale e offrire l’equivalente in denaro, così come la colletta, per il Centro Accoglienza alla Vita della nostra diocesi.



mercoledì 13 marzo alle 18.00 presso la chiesa di Sant'Anselmo

mercoledì 20 marzo alle 18.00 presso la chiesa di Sant'Orso

mercoledì 27 marzo alle 18.00 presso la chiesa di Santo Stefano

mercoledì 03 aprile alle 18.00 presso la chiesa di Maria Immacolata

mercoledì 10 aprile alle 18.00 presso la chiesa di Saint-Matin de Corleans

Via Crucis

Tutti i venerdì di quaresima in Cattedrale a partire da venerdì 08 marzo.

Vespri

Tutti i martedì di quaresima alle 18 a Santo Stefano.

Lectio di Comunità

Sabato 16 marzo 2019 dopo l'Eucaristia delle 18 in Cattedrale.

L’incontro delle Famiglie del terzo sabato del mese è aperto a tutta la comunità per prepararci insieme alla Pasqua.

19.15 in oratorio cena condivisa

20.15 meditazione

20.45 silenzio e condivisione

21.30 preghiera conclusiva

L’incontro dei Piccolissimi inizia come al solito alle 17.30 e nella serata sono previste attività per ogni fascia di età.

Quaresima di fraternità

Durante la quaresima raccogliamo offerte per i missionari valdostani in servizio nel mondo. Potete lasciare al parroco o in chiesa una busta con scritto "Quaresima di fraternità".

Indicazioni sul digiuno e l’astinenza

Tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo; ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli attendano in modo speciale alla preghie-ra, facciano opere di pietà e di carità, sacrifichino se stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l’astinenza (dal canone 1249).

La legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera. La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che sono da considerarsi particolarmente ricercati e costosi. Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della Passione e Morte del Signore. L’astinenza deve essere osser-vata in tutti e singoli venerdì di Quaresima. Sono tenuti alla legge del digiuno tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato e alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto i 14 anni. Sono dispensate dagli obblighi le persone che hanno gravi problemi di salute.

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 13 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Parrocchia di Sant'Anselmo - ore 18.00

Santa Messa per la prima Stazione quaresimale

Giovedì 14 marzo

Roma

Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto

Venerdì 15 marzo

Pianezza - mattino

Riunione della Commissione presbiterale regionale

Pianezza - pomeriggio

Riunione del Direttivo della Commissione presbiterale regionale

Domenica 17 marzo

Aosta, Istituto San Giuseppe

GMG diocesana

Lunedì 18 marzo

Seminario - ore 18.00-22.00

Consiglio pastorale diocesano

Martedì 19 marzo

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe - ore 7.00

Santa Messa per la solennità di San Giuseppe

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe - ore 12.00

Incontro con la Comunità delle Suore di San Giuseppe

Verrès, chiesa collegiata - ore 20.30

Veglia di preghiera per i papà

Mercoledì 20 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Chiesa parrocchiale di Sant'Orso - ore 18.00

S. Messa per la seconda Stazione quaresimale

Venerdì 22 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 23 marzo

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe - ore 9.30

Ritiro quaresimale per religiosi e religiose

Domenica 24 marzo

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe - ore 16.00

S. Messa per il 40° di fondazione del Rinnovamento nello Spirito in diocesi di Aosta

Martedì 26 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - ore 17.30

Riunione della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Mercoledì 27 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Chiesa parrocchiale di Saint-Étienne - ore 18.00

S. Messa per la terza Stazione quaresimale

Venerdì 29 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 30 marzo

Curia Vescovile - ore 9.00-10.30

Consiglio dei Vicari

