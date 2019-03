Con la Biblioteca di Gressan allo scoperta delle meraviglie delle Langhe

la Biblioteca di Gressan ha organizzato per domenica 31 marzo 2019, una gita enogastronomica nelle langhe, alla scoperta del Birrificio Baladin e della città di Alba.

Il programma della giornata sarà il seguente:

- Incontro dei Signori partecipanti di fronte al Comune di Gressan alle ore 7.00.

- Imbarco su Bus Granturismo e partenza per Bus alla volta di Piozzo (CN), sede del Birrificio Baladin.

- Tour guidato allo stabilimento e piccola degustazione finale (mini TeKu da portarsi a casa)

- Pranzo tipico presso la birreria Baladin (salumi e focacce + stinco cotto nella birra con le sue salse e contorno + 2 birre + acqua + dolce + caffè)

- nel pomeriggio trasferimento ad Alba per una passeggiata nel centro storico

- Alle ore 17.30 circa partenza per il rientro.

La quota di partecipazione è fissata in € 50 per i residenti a Gressan, mentre per i non-residenti sale a € 55. Necessarie 40 persone massimo di 54 persone.

E’ necessario iscriversi in Biblioteca versando una caparra di € 25,00 entro e non oltre il 20 marzo (in orario apertura).