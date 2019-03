COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: La precarietà dei docenti, cui prodest / a chi giova?

La scuola e la formazione sono troppo importanti per il presente dei nostri giovani e per il futuro della società: riteniamo indispensabile investire risorse finanziarie e umane nella formazione dei docenti, garantendo percorsi misti tra scuola e università per tutte le classi di concorso e in particolare, vista la carenza di personale specializzato nella nostra regione, per gli insegnanti di sostegno.

Altrettanto importante è valorizzare le professionalità già presenti nella scuola valdostana e rendere sempre più marginale il lavoro precario, stabilizzandolo con l'immissione in ruolo degli insegnanti già abilitati sui posti vacanti.

Solo in questo modo i docenti, che svolgono una professione così importante per la società ma troppo sottovalutata e sminuita, vedranno riconosciuta la loro professionalità e avranno la garanzia di poter seguire con continuità il percorso formativo dei loro allievi.

Solo così gli alunni potranno avere i docenti assegnati sin dal primo giorno di scuola e vedersi garantire la continuità didattica durante il loro percorso di studio.

Per questi motivi la Consigliera Daria Pulz sarà presente sotto Palazzo regionale domani, martedì 12 marzo, a fianco dei lavoratori della scuola con cui ha condiviso anche le fatiche dei lunghi anni di precariato.