Corso per formazione nuovi agenti forestali; prevista l'assunzione di 10 agenti

La Giunta regionale ha approvato l'avvio di due percorsiformativi.

Un corso di formazione professionale propedeutico all’assunzione di 10 agenti, tra i candidati collocati nella graduatoria dell’ultimo concorso pubblico indetto per l’organico del Corpo, che avrà una durata di 7 mesi e si svolgerà nel periodo da maggio 2019 a novembre 2019, e un corso di formazione professionale rivolto a 8 agenti forestali, per la partecipazione a un concorso interno che si svolgerà nel corso dell’anno 2019, per la copertura di sovrintendenti forestali. La formazione di 8 agenti al profilo di sovrintendente, inoltre, è propedeutica anche per future esigenze.