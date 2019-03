A Maison&Loisir arriva Pepper, il robot che dialoga con le persone

All'ormai tradizionale Salone dell'Abitare di Aosta 'Maison&Loisir, in programma dal 24 al 28 aprile, sarà presente Pepper, il robot umanoide che interagisce con le persone.

Pepper accoglierà i visitatori all'ingresso del Salone, presentando il percorso fieristico e offrendosi simpaticamente per scattare una foto in compagnia. Pepper è stato creato per comunicare con gli esseri umani; alto poco più di un metro, ha forma umanoide, muove testa e braccia, si sposta autonomamente e risponde alle domande attraverso un tablet appoggiato sul petto.

"Pepper - sottolineano i programmatori - è un robot progettato per la gente. Costruito per comunicare con le persone, assisterle e condividere conoscenze, interagendo amichevolmente per stabilire relazioni reali".

La presenza di Pepper a Maison&loisir si colloca nell'ambito di uno spazio dedicato esclusivamente alle nuove tecnologie, accanto ad esperienze di realtà virtuale legate al mondo della casa e dei viaggi.

Maison&loisir abbina aspetti tecnici a momenti di svago, per coinvolgere il pubblico in una grande festa all'insegna dello slogan 'Finalmente a casa'; accanto agli espositori di bioedilizia, servizi e prodotti per le costruzioni, riscaldamento e raffrescamento, impiantistica idraulica ed elettrica, serramenti, arredamento e mobili da giardino, complementi e oggetti per la casa, creazioni uniche di designer e artigiani, si collocano l'ambito della formazione, con convegni tecnici e seminari per gli addetti ai lavori, gli spettacoli serali, con musica e comicità, l'area per i bambini e la gastronomia con specialità valdostane e italiane nel Percorso del Gusto. Ingresso libero, info su www.maisonloisir.it.