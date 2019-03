Fenis: Oltre 500 mila euro per riqualificare acquedotto, strade e illuminazione pubblica

Ammonta a 533 mila euro la variazione di Bilancio approvata dal Consiglio comunale di Fenis.

Fra le entrate, risultano 258mila euro di dividendi già deliberati nel 2018. Rientrano nella variazione anche i contributi dal Bim per lavori già previsti, interventi sull’acquedotto in partenza da quest’anno (300mila euro) e i contributi erogati dal ministero degli Interni che saranno utilizzati per la manutenzione strade (asfalti) e la messa in sicurezza delle scuole, inclusa la segnaletica nelle vicinanze dell'attraversamento degli studenti.

Tra le spese correnti, il Comune ha previsto l’erogazione di contributi straordinari all’Avis, spese di riscaldamento, un contributo straordinario alla banda musicale, spese per l’affidamento di incarichi tecnici, manutenzione del cimitero (2.400 euro), acquisto automezzi (5.000 euro) e manutenzione a un bivacco (1.200 euro).

In conto capitale sono previste spese di investimento per l’acquedotto di Rovarey (250mila euro), manutenzione strade (140mila euro, di cui 40mila per gli asfalti), un incarico professionale per la realizzazione del Ponte della Servetta, arredi al Tzantì de Buova (impianto audio), rifacimento e aggiornamento della segnaletica stradale (23mila euro), illuminazione pubblica (25mila euro), manutenzione palestra (23mila euro), arredi per Chez Sapin (7mila euro) e, infine, per la sostituzione di telecamere di videosorveglianza ormai obsolete (12mila euro).

“Avevamo previsto ulteriori interventi, ma slitteranno alla prossima variazione” ha concluso l’assessore comunale al Bilancio, Ennio Cerise.

L'Assemblea ha poi approvato lo schema di convenzione da stipulare con l'Unité des Communes valdôtaines du Mont-Émilius sul progetto straordinario di lavori di utilità sociale nell'anno 2019. “Da qualche anno - ha commentato il sindaco Mattia Nicoletta - chiediamo e otteniamo una squadra aggiuntiva. Gli operai si occupano della pulizia delle strade interpoderali e del centro abitato”.