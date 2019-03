IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 8 MARZO 2019 APRÈS-MIDI @ PSEUDO…@

La prima presidente rosa della Valle d’Aosta, la leghista Nicoletta Spelgatti, si è sfogata in Aula lamentandosi che il suo governo balneare è caduto con l’arrivo dell’inverno a causa di pseudo giornalisti che contrastavano il suo governo perché guidato da una donna e non già per la sua inadeguatezza come denunciò Emily Rini, oggi presidente del Consiglio. Ovvero la leghista Spelgatti.

Di pseudo ce ne sono tanti: pseudo avvocatesse, psuedo presidenti della Regione, pesudo consigliere comunali che di non pseudo hanno solo i soldi dell’indennità che intascano.

La Signora Nicoletta Spelgatti eil suo compagno di partito Andrea Manfrin, dovrebbero dire, oggi 8 Marzo Giornata delle Donne, cosa pensano del volantino diffuso dalla Lega di Crotone che offende la dignità della donna. Per i leghisti di Crotone, la dignità della donna viene offesa da chi contrasta il "ruolo naturale della donna volto alla promozione e al sostegno della vita e della famiglia". La Lega non si è resa conto che il Medioevo è finito da un pezzo. Nicoletta Spelgatti dirà che sono pseudo leghisti. Già: quanti pseudo…

Sei i punti elencati nel volantino, con tanto di decoro di mimosa e fiocco rosa, secondo i quali per i leghisti sarebbero offesi ruolo e dignità della donna oggi. Tra questi la pratica dell'utero in affitto; le quote rosa di cui la donna avrebbe bisogno "per dimostrare il proprio valore"; una cultura politica che rivendicando una sempre più marcata autodeterminazione della donna "suscita un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell'uomo" e il contrasto al "ruolo naturale della donna volto alla promozione e al sostegno della vita e della famiglia".

Per il leghisti la convinzione è che la donna abbia "una grande missione sociale da compiere per il futuro e la sopravvivenza della nazione”. (Anny Vigo)

