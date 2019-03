PAPA: Il tempo per ritrovare la rotta della vita

La Quaresima «è il tempo per ritrovare la rotta della vita». Lo ha ricordato Papa Francesco presiedendo, nel pomeriggio del 6 marzo, Mercoledì delle ceneri, la messa nella basilica romana di Santa Sabina, al termine della processione penitenziale partita dalla chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino.La riflessione del Pontefice, ricca di suggestioni e spunti spirituali, è partita dall’immagine biblica del corno che suona a Sion per proclamare «un solenne digiuno».

È «un suono forte — ha commentato Francesco — che vuole rallentare la nostra vita che va sempre di corsa, ma spesso non sa bene dove». È «un richiamo a fermarsi», ad «andare all’essenziale». È «una sveglia per l’anima».Al suono del corno si accompagna il richiamo del Signore: «Ritornate a me». Nel cammino della vita, ha ricordato il Papa, «ciò che davvero conta è non perdere di vista la meta». Da qui l’invito a porsi la domanda decisiva sulla «rotta» della propria esistenza. Che non può essere orientata solo alla ricerca del benessere, della salute, dei beni materiali.

«È il Signore — ha affermato il Pontefice — la meta del nostro viaggio nel mondo. La rotta va impostata su di Lui». In questo senso, il segno delle ceneri spinge il cristiano a «pensare che cosa abbiamo in testa» e a considerare che «le realtà terrene svaniscono, come polvere al vento: i beni sono provvisori, il potere passa, il successo tramonta».

La Quaresima diventa perciò «il tempo per liberarci dall’illusione di vivere inseguendo la polvere» e per «riscoprire che siamo fatti per il fuoco che sempre arde, non per la cenere che subito si spegne».

Tre i tradizionali atteggiamenti suggeriti dalla Chiesa per questo periodo penitenziale: preghiera, elemosina, digiuno. Nel riproporli come «tre investimenti per un tesoro che dura», Francesco ha ribadito che la Quaresima «è tempo di guarigione dalle dipendenze che ci seducono. È tempo per fissare lo sguardo su ciò che resta» e per liberarsi «dai tentacoli del consumismo, dai lacci dell’egoismo» e «dal cuore chiuso ai bisogni del povero».