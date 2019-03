'Gruppi in Movimento', due incontri per ragazzi alla biblioteca di Aymavilles

Due incontri per stimolare e far scoprire nuove passioni ai giovani valdostani. Nella sala conferenze della biblioteca di Aymavilles, ragazzi e ragazze dai 14 ani 25 anni potranno scoprire i segreti del calcio da tavolo e del make-up in due appuntamenti gratuiti organizzati nei pomeriggi di sabato 16 e sabato 23 marzo.

Sono organizzati in collaborazione con l’Unité des Communes Valdôtaines Grand Paradis, il Comune di Aymavilles, la Cittadella dei Giovani e la Biblioteca di Aymavilles, e si inseriscono nell’ambito del progetto “Gruppi in Movimento”, capofilato dal consorzio delle cooperative sociali “Trait d’Union” con il sostegno di Compagnia di San Paolo e di cui sono partner l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali – Regione Autonoma Valle d’Aosta, l’Unité des Communes Valdôtaines Grand Paradis, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta – CSV, la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, e il CELVA – Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta).

In particolare sabato 16 marzo, dalle 15 alle 18, per gli amanti del gioco verranno presentate le regole del Subbuteo, lo storico calcio da tavolo che da più di 70 anni appassiona generazioni di giovani e meno giovani. Pensata invece per le giovani ragazze l’attività dedicata al mondo del make up con un appuntamento che spiegherà come ci si trucca e quali sono i prodotti e le tecniche migliori per un look perfetto. Il sabato successivo sabato 23 marzo, sempre al pomeriggio, prosegue l’attività del trucco, condotta da un’estetista, mentre i ragazzi, dopo averne scoperti tutti i segreti del calcio da tavolo, prenderanno parte ad un torneo organizzato per loro, che si concluderà alle 18 con le premiazioni dei vincitori.

Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Biblioteca di Aymavilles allo 0165 923826 e o al numero dell’operatore Guido Cortivo 340/8439084.