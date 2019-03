COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Rete civica arruola competenze per costruire futuro VdA

Progettare proposte credibili e praticabili non è semplice: possiamo tutti contribuire con idee e suggerimenti, ma occorre mettere in campo anche competenze, saperi, esperienze.

Per questo RETE CIVICA lancia un “avviso pubblico” per chiamare a raccolta le migliori intelligenze e contribuire ad uno sforzo progettuale urgente e non più rimandabile. Ci rivolgiamo alle persone oneste, competenti, che amano il nostro territorio e sono disposte a dedicare tempo ed energie ad un progetto utile per tutta la popolazione valdostana.

Vogliamo promuovere un Tavolo dei progetti. Un organismo che riunisca una decina di responsabili di azioni cruciali per il futuro della Valle d'Aosta quali l’Autonomia responsabile, la Politica fiscale, il Lavoro e l’occupazione, la Tutela dell'ambiente, il Potenziamento della ferrovia e del trasporto pubblico, l’autonomia energetica, la montagna e il Turismo, la nostra Scuola e il contrasto alla dispersione. E ancora Giovani, Sanità, Futuro di Aosta, Politiche sociali, Politiche di genere, Più Europa. Questi sono i principali (ma non esaustivi) progetti su cui vogliamo lavorare.

La Valle d'Aosta è un territorio magnifico, ma mancano da tempo riforme che permettano uno sviluppo pieno, sostenibile e moderno. Non intendiamo costruire un Tavolo di partito, ma un organismo aperto con partecipazioni che prescindono dai ruoli e dalle appartenenze politiche e che sono accomunate dalla volontà di elaborare e proporre ricette valide in settori cruciali per il benessere della comunità valdostana.

I responsabili che intendiamo riunire intorno al Tavolo sono persone competenti che si specializzano nel progetto di cui sono titolari e presidiano e controllano l'attività della pubblica amministrazione segnalando le questioni che emergono, elaborando proposte alternative e organizzando iniziative specifiche. Costruiscono un dossier dei documenti più importanti riguardanti il proprio progetto o tema.

Le segnalazioni di disponibilità personale o di conoscenti che potrebbero dare un valido contributo vanno inviate all'indirizzo mail retecivicavda@gmail.com entro sabato 16 marzo.

PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIU CLICCARE IN BASSO