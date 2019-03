Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello

Dopo il successo di Filumena Marturano, presentato in Saison nel novembre 2016, Liliana Cavani affronta per la sua seconda regia di prosa un testo cardine di Pirandello. Al centro di questa commedia amara, il contrasto tra etica e corruzione, tra la facciata borghese da tutelare e i segreti pruriginosi da nascondere, con due impeccabili protagonisti ben noti al nostro pubblico, Geppy Gleijeses e Vanessa Gravina.

Ancora una volta Pirandello si serve di un matrimonio “bianco”, come in Pensaci Giacomino! e in Ma non è una cosa seria, per creare situazioni che finiscono per svelare la vera natura dei personaggi. È un modo di contravvenire alle regole sociali per mettere in evidenza virtù non convenzionali che albergano nell’animo del protagonista. Il quale si rivela uomo di alta qualità morale e di autentica bontà, anche se, da questa sua conquistata condizione, si diverte “pirandellianamente” a mettere in ridicolo la falsa rispettabilità degli altri.

Geppy Gleijeses, grande interprete pirandelliano, affronta il ruolo di Baldovino reduce dai successi di Filumena Marturano e Sorelle Materassi. Al suo fianco Vanessa Gravina, un’eccellenza femminile del Teatro italiano. Liliana Cavani dirige l’opera filtrandola attraverso il suo realismo magico.

REGIA, Liliana Cavani

con

Geppy Gleijeses

Vanessa Gravina

e con

Leandro Amato

Maximilian Nisi

Brunella De Feudis

