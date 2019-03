Federico Pellegrino, orgoglio valdostano: una medaglia d’argento di carattere!

Federico Pellegrino ha coronato un sogno, ma solo a metà. Troppo forte la Norvegia, con Johannes Hoesflot Klaebo che mette finalmente le mani, dopo le tensioni e i pericoli di una semifinale molto intensa contro Sergey Ustiugov, sulla medaglia dal metallo più pregiato, rispettando le previsioni della vigilia. Nello sci di fondo, però, la stella italiana e valdostana, Federico Pellegrino, ha brillanto tantissimo ai Mondiali di Seefeld. Il secondo posto di Pellegrino, infatti, diventa un piccolo, grande record: si tratta del primo fondista che riesce a portare a casa una medaglia in due edizioni di fila di un Mondiale. Il buon Federico, infatti, aveva vinto l’oro a Lahti e ora ha bissato con l’argento a Seefeld.

La finale non ha di certo riservato i colpi di scena della semifinale, con lo scontro Klaebo – Ustiugov: la prima parte della gara è stata chiaramente dominata dalla tensione e dalla pre-tattica. È stato il fondista transalpino Chanavat a spezzare l'equilibrio che si era creato fino a quel momento: da quel punto in avanti, è successo veramente di tutto. Il valdostano Pellegrino ha risposto, all'esterno, praticamente nei pressi della salita finale, per poi lanciarsi a razzo in difesa. Il norvegese Klaebo, però, non ha perso un metro e ha tenuto da parte le energie per uno sprint finale imperiale, che lascia al nostro Pellegrino "solamente" un grandissimo argento. A proposito, Federico Pellegrino sarà di nuovo protagonista nei prossimi giorni, insieme a Francesco De Fabiani, nella gara dello sprint a coppie.

Per Federico Pellegrino si tratta della quarta medaglia conquistata tra i Mondiali e le Olimpiadi, ma è senz’altro un gran bel biglietto da visita anche per tutte le altre gare che vedranno impegnati gli azzurri. Se l’Italia dovesse essere questa, ci sarà da divertirsi. Molto bene anche l’altro fondista azzurro Francesco De Fabiani, che in qualifica è arrivato nono: ha fatto un super quarto di finale, per poi rimanere chiuso nel momento clou, dietro a Klaebo e Ustiugov.

Tantissimi complimenti per Federico Pellegrino, come si poteva facilmente intuire, praticamente da tutta la Val D’Aosta. Fosson, Presidente della Giunta Regionale, ha voluto elogiare e rendere omaggio al grande secondo posto conquistato dall’azzurro. Una gioia importante per tutta questa Regione, che ha dimostrato di credere tanto in questa particolare disciplina e, per l’ennesima volta, ha messo in risalto le grandi qualità e potenzialità dei tecnici e dei club valdostani.

Anche l’assessore regionale al Turismo e Sport, Laurent Vierin, ha voluto dedicare il giusto tributo all’argento di Pellegrino, sottolineando il carattere, la determinazione e la preparazione mentale che hanno permesso al fondista di Nus di aggiungere un altro tassello alla sua già sfolgorante carriera. Sempre lo stesso Vierin ci ha tenuto a mettere in evidenza come questa Regione rinforzi ancora di più la sua grande tradizione nello sci nordico. Infatti, oltre a Federico Pellegrini, anche altre due atlete azzurre sono riuscite a entrare in semifinale (Elisa Brocard, giunta al decimo posto nella gara femminile) e Francesco De Fabiani, che ha terminato all’ottavo posto, anche se purtroppo è rimasto fuori dopo aver affrontato la semifinale certamente più complicata. Una serie di risultati, in ogni caso, che non può non mettere in evidenza il grande lavoro che è stato svolto a livello regionale, soprattutto per cercare di mantenere sempre molto alto il livello qualitativo. E, adesso, la Val d’Aosta si può considerare davvero l’eccellenza nazionale, almeno in riferimento allo sci nordico.