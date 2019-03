Due alpinisti lituani bloccati sulla vetta del Tour Ronde (FOTO GALLERIA)

Il Soccorso Alpino Valdostano in supporto ai colleghi di Chamonix è impegnato per il recupero di due alpinisti bloccati in vetta alla Tour Ronde, sul massiccio del Monte Bianco, a quota 3.792 mt sul versante francese.

Le condizioni meteo avverse e la scarsa visibilità non permettono l'impiego dell'elicottero. La squadra, che procede via terra, è composta da tre guide tecnici specializzati del Soccorso Alpino Valdostano, personale del Sagf e quattro soccorritori della Gendarmerie francese.

La squadra via terra ha raggiunto la base della Tour Ronde, ma giunta a 3500 metri di quota, viste le condizioni meteo avverse, la presenza di molta neve dovuta alle precipitazioni in corso e l'oggettivo pericolo di valanghe è rientrata da Punta Helbronner in attesa del miglioramento delle condizioni meteo per una ulteriore valutazione della situazione.