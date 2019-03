La fattoria sociale per nuove opportunità a soggetti svantaggiati

La fattoria sociale è una impresa che svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi e occupazionali a vantaggio di soggetti deboli o a rischio di marginalizzazione - ma non solo - in collaborazione con istituzioni pubbliche e Terzo Settore. Si tratta quindi di una opportunità della quale la consigliera Chiara Minelli ha chiesto all’assessore “se vi siano attualmente nella nostra regione imprese agricole che abbiano i requisiti delle fattorie sociali vere e proprie; in tal caso, se si intenda richiederne l'inserimento nella rete nazionale delle fattorie sociali, nonché prevedere questo istituto nel prossimo Piano di Sviluppo Rurale accanto a quello della fattoria didattica, che è già una realtà conosciuta e che ha dato buoni risultati”.

L'Assessore all'agricoltura, Laurent Viérin, ha concordato sull'importanza dell'agricoltura sociale, che ha abbinato la funzione di recupero rurale e di conoscenza di pratiche ad una valenza sociale, ricordando che “è una funzione riconosciuta dal Comitato Economico e Sociale Europeo ed esiste una legge del 2015. La prima esigenza è quella di dotarsi di uno strumento normativo al di là del Piano di Sviluppo Rurale che è strumento di finanziamento”.

L’assessore ha assicurato che è impegnato nella redazione di un disegno di legge quadro che comprenda varie misure e formule innovative per ampliare la formula turistica e agricola e potenziare ciò che non è stato recepito con la normativa del 2015.

“La previsione per il prossimo PSR è di potenziamento delle misure di accesso a sostegni e aiuti: ci siamo confrontati con alcune realtà già presenti in Valle e con i gestori di agriturismo e la fattoria sociale potrebbe essere ulteriore elemento di volano economico”.

Esiste oggi una misura, e il bando sarà aperto nel 2020, che potrà sostenere formule di questo tipo, inserite nell'ambito delle strategie di sviluppo locale elaborate dal GAL. L’assessore ha quindi aggiunto che “tramite il bando investimenti per attività extra-agricole sarà incentivata la diversificazione delle attività delle aziende agricole tramite l'esercizio di attività educative e assistenziali rivolte a disabili, anziani: è un bando molto interessante che prevede un contributo in conto capitale per agricoltura e imprese turistiche di tipo sociale fino a un massimo di 100 mila euro”.

Parzialmente soddisfatta la consigliera Chiara Minelli che nella risposta dell’assessore (nella foto) ha colto “ elementi interessanti, ma sarebbe fondamentale – ha rilevato - che in queste misure di cui l'Assessore ha parlato fosse riservato un canale dedicato all'aspetto della fattoria sociale perché si tratta di realtà importanti ma limitate, che non possono entrare in competizione con altre aziende per l'attribuzione di finanziamenti”.

Per la Consigliera Minelli sarebbe poi opportuno chiedere l'inserimento delle esperienze in Valle nella rete nazionale delle fattorie sociali perché esiste un turismo rurale della disabilità e questo potrebbe aiutare nella promozione e nella conoscenza delle nostre esperienze.