SALUTE BENESSERE E NON SOLO. Incontri per scoprire come stare bene

Massa muscolare, le buone pratiche alimentari, il benessere e la bellezza della pelle sono gli argomenti trattati negi prossimi incontri di "Salute, benessere e non solo" che si svolgono presso il centro olistico per la salute Natura Sanat in collaborazione con Farmacia Dottor Nicola Aosta (settimana 4/03 e 8/03 2019).

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0165/31379 oppure inviare una mail a naturasanat@dottornicola.it.