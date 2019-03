Sono seimila i valdostani che chiedono il reddito di cittadinanza

Sono circa 6.000 le famiglie valdostane che hanno diritto al reddito di cittadinanza, pari al 9,8 per cento del totale, dato più alto del centro-nord. Oggi, primo giorno per poter presentare la domanda per ottenere il provvedimento, nessuna ressa né estenuanti code sono state segnalate dai Caf della Valle d'Aosta e dagli uffici postali, dove i posti a sedere dedicati agli utenti in attesa sono sufficienti per tutti. Situazione analoga nei centri di assistenza fiscale.

"Fino ad ora abbiamo avuto una quindicina di richieste -hanno fatto sapere in tarda mattinata dal Caf della Cisl di Saint-Christophe - si tratta di persone di ogni età che hanno già preparato i documenti necessari e si riesce a gestire comodamente la situazione".

In realtà molti richiedenti, soprattutto i più giovani, stanno inoltrando la domanda via web, sul sito 'www.redditodicittadinanza.gov.it'. Questa mattina la pagina è rimasta bloccata per oltre mezz'ora ma poi ha funzionato regolarmente.