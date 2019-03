Montjovet: Un nuovo scuolabus cofinanziato da Fondazione Crt

Dopo anni di onorato servizo va in pensione lo scuolabus di Montjovet che da 2000 trasportava, con un secondo bus ancora in servizio, gli alunni e le assistenti che li accompagnavano.

Con il contributo della Fondazione CRT, il Comune di Montjovet ha di recente potuto sostituire il più vecchio dei due scuolabus che sono posti a servizio degli alunni che frequentano i plessi scolastici di Frazione Ruelle e di Frazione Berriat.

Su totali circa 130 alunni, sono circa 40/45 i bambini che utilizzano i due scuolabus comunali, che coprono il maggior numero possibile di frazioni interessate (sono ben 48 quelle abitate) in modo da portare i bambini a scuola in tempo utile per l’inizio delle lezioni.

Lo scuolabus è un Volkswagen Nuovo Crafter è costato poco meno di 70.000 euro, dei quali circa 45.000 a carico delle casse comunali dell'Amministrazione guidata da Jean-Christophe Nigra e 25.000 quale contributo di Fondazione CRT, grazie al quale l’Amministrazione ha potuto così continuare a mettere efficacemente in campo un servizio che è di grande utilità per la comunità proprio in ragione dell’estremo frazionamento e della dispersione territoriale.